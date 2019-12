Liverpool - Klopp aimerait apporter une touche française à son équipe, mais...

Vainqueur de la Ligue des Champions 2019 et fraîchement vainqueur de la Coupe du Monde des clubs face à Flamengo, Liverpool roule sur la planète football. Leader de Premier League avec dix points d'avance et un match en moins, les Reds sont armés à toutes les lignes. Pourtant, Jürgen Klopp ne dirait pas non à l'idée d'accueillir un joueur français dans son équipe. Mais ceux dont le profil intéresse le technicien allemand représentent un investissement financier trop élevé, comme il l'a confié au Canal Football Club.

"Il n'y a aucune raison, vraiment aucune. Kylian (Mbappé) joue pour le PSG (rires), Griezmann a rejoint Barcelone... Vous savez à quel point votre équipe est forte. Nous aimerions avoir un joueur français mais certains d'entre eux sont trop chers pour nous" a répondu l'entraîneur des Reds, tout sourire.