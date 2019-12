Liverpool - Klopp ne veut pas entendre parler de sacre

Jeudi soir, Liverpool a remporté sa 17ème victoire de la saison en championnat, en 18 matchs. Au King Power Stadium, les Reds ont écrasé leur premier poursuivant, Leicester (0-4, résumé). Désormais, les troupes de Jürgen Klopp comptabilisent 13 points d'avance sur leur dauphin, avec un match en moins. A moins d'un effondrement monumental lors de la seconde partie de saison, Liverpool devrait être sacré champion d'Angleterre trente ans après son dernier titre obtenu en 1990. Mais l'heure n'est pas encore à la célébration, loin de là, selon l'entraîneur allemand.

"Je n'en ai vraiment rien à faire. J'ai été confronté à cette question un certain nombre de fois déjà ce soir, et avec tout ce qui nous entoure, la plus grande qualité de mes garçons, c'est qu'ils n'écoutent pas vraiment. Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous avons à faire. Je suis très doué pour faire la fête, mes amis vous le diront, mais je ne veux jamais faire la fête sans raison. S'il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai. En attendant, on continue à travailler" a-t-il déclaré. Pour l'heure, Liverpool survole la Premier League en ayant décroché 79 points des 81 derniers possibles.