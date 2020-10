Liverpool - Klopp très remonté contre l'arbitrage

Liverpool s'est fait accroché (2-2) ce samedi après-midi sur la pelouse de Goodison Park face à Everton. Du jeu, des buts, du spectacle mais un arbitrage qui fera parler dans ce derby de la Mersey. Jürgen Klopp a justement évoqué après la rencontre certaines décisions de Michael Oliver, l'arbitre de la soirée. Après ne pas avoir sanctionné une sortie les pieds en avant de Pickford sur Van Dijk, il a refusé un but de Jordan Henderson dans le temps additionnel pour un hors-jeu très litigieux. De quoi énervé l'entraineur des Reds.

"Pour être honnête, ça devient de plus en plus difficile à supporter", a lancé l'ancien entraineur de Dortmund. "On a marqué un but une fois à Aston Villa et ils ont dit que l'aisselle du joueur était hors-jeu. Cette fois, sur la photo que j'ai vue, il n'y a pas d'aisselle, il n'y a rien, il n'y a tout simplement pas hors-jeu. (…) Ça ne me met évidemment pas de bonne humeur. On a perdu un joueur dans une situation où le VAR n'était pas impliqué, puis peut-être un autre, et on a marqué un but légitime qui n'a pas compté" a déclaré très remonté le technicien allemand au média du club.