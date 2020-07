Liverpool - La date de la remise du trophée est connue

Le 25 juin dernier, Liverpool est devenu champion d'Angleterre pour la première fois depuis 30 ans. Les Reds pourront donc fêter leur titre le 22 juillet prochain, après la réception de Chelsea. Ils recevront le trophée et les médailles. Une cérémonie spéciale sera mise en place au coeur du kop d'Anfield.

Cependant, ce sacre sera célébré sans les supporteurs puisque les tribunes sont fermées en raison du Covid. Les fans seront tout de même autorisés, avant le match, à accrocher sur l'ensemble de la tribune leurs bâches et banderoles.

🏆 Trophy lift on the Kop 🏆



We will lift the @premierleague trophy in a special ceremony on the Kop at Anfield following next week's game against @ChelseaFC 🙌 #LFCchampions