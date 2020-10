Liverpool - Le choc entre Pickford et Van Dijk va être analysé

Le 17 octobre dernier, Everton et Liverpool se quittaient dos dos (2-2). Au delà du score et du jeu proposé, le match a été marqué par une action durant la rencontre. Sur une sortie les pieds en avant, Jordan Pickford a violemment percuté Virgil Van Dijk. Après ce choc, l'international néerlandais a été contraint de sortir du terrain et son absence est estimée à environ 6 mois. Alors que le gardien d'Everton n'a pas été sanctionné durant la rencontre, cela pourrait rapidement changer.

En effet, selon les information du Daily Mail, l'organisme chargé de surveiller l'arbitrage des matchs de football professionnels en Angleterre (PGMOL) va se saisir du dossier. Une commission va se réunir prochainement pour visionner le geste et décider si le portier des Toffees mérite finalement une sanction.