Liverpool - Le clin d'oeil d'Alexander-Arnold à Mbappé

Personne ne semble en mesure d'arrêter Liverpool. A peine le titre de champion du monde des clubs célébré et digéré, les Reds avaient rendez-vous face à Leicester, leur dauphin, en Premier League, jeudi soir. A l'extérieur, l'équipe emmenée par Jürgen Klopp n'a pas fait dans le détail et en a passé quatre à des Foxes pris dans les phares du bulldozer nommé Liverpool (0-4). Lors de ce succès, Trent Alexander-Arnold a de nouveau brillé en délivrant deux passes décisives et en clôturant la marque d'une frappe sèche. Suite à ce but, le défenseur anglais a imité la célébration d'un certain Kylian Mbappé. Pour Canal +, il a justifié ce clin d'oeil à l'attaquant français.

"Mbappé est un joueur de classe mondiale, il fait des choses incroyables. Je fais cette célébration sur FIFA. Et c'est aussi une blague avec mes coéquipiers" a-t-il expliqué.