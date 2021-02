Liverpool - Le père d'Alisson Becker est décédé

Triste nouvelle pour Alisson Becker. En effet, le portier de Liverpool est endeuillé par la mort de son père, qui s'est noyé dans un lac en vacances au Brésil. Selon la police, c'est la thèse d'un accident qui serait privilégiée. José Agostinho Becker avait un autre fils Muriel Becker (34 ans), qui est également gardien de but à Fluminense.

L'Internacional, club formateur d'Alisson et de Muriel, a rendu un hommage à leur père : "C'est avec une grande tristesse que nous avons reçu la nouvelle du décès de José Agostinho Becker, le père de nos anciens gardiens de but Alisson et Muriel".