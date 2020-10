Liverpool - Sadio Mané positif au coronavirus !

Après Thiago Alcantara, un autre joueur de Liverpool a contracté la covid-19. Il s'agit de l'ailier sénégalais Sadio Mané (28 ans).

"Sadio Mané a été testé positif au COVID-19 et a été placé en quarantaine selon les réglementations en vigueur. Cependant, comme avec Thiago Alcantara, le Liverpool Football Club suit - et continuera de - suivre tous les protocoles relatifs au COVID-19 et Mané s'auto-isolera pendant la période de temps requise", a indiqué Liverpool dans son communiqué.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.