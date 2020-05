Liverpool - Salah aurait pu rejoindre le Real Madrid en 2018

Arrivé sur les bords de la Mersey où il a rejoint Liverpool en 2017, Mohamed Salah forme avec Sadio Mané et Roberto Firmino l'un des meilleurs trios du monde. En 2018, l'attaquant égyptien a réalisé une saison tout simplement hors normes avec 44 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées en 52 matchs toutes compétitions confondues. Cette année-là, le joueur des Reds a tapé dans l'oeil du Real Madrid, comme l'a révélé Hany Ramzy, l'ancien adjoint de Hector Cuper au sein de la sélection égyptienne.

"Quand je travaillais avec Héctor Cúper, nous avons eu une séance d’entraînement en Suisse en mars 2018. J’ai discuté avec Salah et il m’a dit que le Real Madrid lui avait fait une offre. L’offre était vraiment bonne, Salah en a discuté avec moi et avec Cúper, mais il a finalement décidé de rester à Liverpool parce qu’il s’y sentait très bien" a-t-il déclaré à OnTime Sports. Cruel coup du sort, quelques mois plus tard, Mohamed Salah et Liverpool s'inclinaient en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.