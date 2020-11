Liverpool - Salah de nouveau testé positif au Covid-19

L'infirmerie continue de se remplir du côté de Liverpool mais cette fois-ci pas à cause d'une blessure. Mohamed Salah a été testé une nouvelle fois positif au coronavirus ce mercredi après un premier test vendredi dernier avant la rencontre entre l'Egypte et le Togo dans le cadre des qualifications pour la CAN 2021. L'Égyptien ne disputera donc pas le choc face à Leicester City ce dimanche et devrait être également absent pour la réception de l'Atalanta mercredi prochain en Ligue des champions.

L'infirmerie s'est considérablement remplie depuis plusieurs semaines du côté des Reds. Après les deux blessures longues durées de Virgil van Dijk et Joe Gomez, ce sont Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Fabinho, Thiago Alcantara et Alex Oxlade-Chamberlain qui souffrent de différents pépins physiques. Jürgen Klopp devra composer avec un effectif très amoindri les prochaines semaines.