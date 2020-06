Liverpool - Van Dijk a faim de trophées

Alors que Liverpool se déplace ce vendredi sur la pelouse de Liverpool dans le cadre de la 30e journée de Premier League, le défenseur central des Reds Virgil Van Dijk s'est exprimé dans les colonnes du Daily Mail.

"Avec deux victoires, nous serons champions, mais cela ne s'arrête pas là. Nous voulons continuer, nous voulons le faire également la saison prochaine parce que cela commencera assez rapidement après le dernier match de cette saison", a-t-il déclaré. "Le manager nous a également parlé et a déclaré que ce que nous ferons au cours de ces neuf derniers matchs donnera également le ton pour la saison prochaine." Depuis l'arrivée du défenseur de 28 ans, Liverpool a remporté la Ligue des Champions la saison dernière et n'est plus qu'à deux victoires de s'offrir son premier titre de Premier League depuis 1990.