Lorient - Adrian Grbic explique son choix de rejoindre les Merlus

Objet d'un transfert record pour Clermont comme pour Lorient, Adrian Grbic a rejoint la Bretagne contre un chèque de 10 M d'euros. A 23 ans, l'Autrichien a inscrit 17 buts en 26 matches de Ligue 2 cette saison avec le CF63, faisant ainsi de lui le deuxième meilleur buteur du championnat. Dans les colonnes du Télégramme, Grbic est revenu sur son choix de rallier l'effectif des Merlus, alors même qu'il avait donné son accord oral pour s'engager avec le Stade Brestois.

"J'ai choisi Lorient car le projet était intéressant. Tout le club souhaitait ma venue et que ce soit le coach ou le président, ils m'ont montré beaucoup de respect. (...) J'ai comparé les projets des deux clubs et celui de Lorient me correspondait mieux". Au centre des débats, alimentés entre autres par la rancœur de Grégory Lorenzi, directeur sportif Brestois, Adrian Grbic a néanmoins assuré que "la décision n'était pas difficile à prendre".