Lorient - Christophe Pelissier : 'Il faut qu'on soit plus exigeants'

Battu pour la troisième fois de suite, cette fois-ci 3-2 à Brest, le FC Lorient de Christophe Pélissier doit encore se mettre au niveau de la Ligue 1."Quand on perd des matches, on est toujours inquiets, surtout quand on prend autant de buts. Nous sommes surtout en réflexion pour améliorer cela" a expliqué l'entraîneur Merlus

"Cela fait quatre journées que le public se régale, parce qu'il y a beaucoup de buts. Malheureusement, c'est souvent contre nous. Cela fait deux week-ends qu'on enchaîne les 2-3. On ne doit pas être loin de figurer parmi les meilleures attaques du championnat. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on est la plus mauvaise défense. On sait où on doit travailler. Nous avons un déficit de puissance sur certains postes qui nous fait mal. Cela a été un match spectaculaire, les deux équipes avaient envie de se rendre coup pour coup. Il faut qu'on soit plus exigeants, plus concentrés, même si notre déficit de puissance est difficile à combler à court terme."