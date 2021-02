Lorient - Christophe Pélissier : "On ne peut pas se permettre une telle naïveté défensive"

Christophe Pélissier, l'entraîneur de Lorient, a eu pas mal de regrets après la défaite face au LOSC (1-4). Le technicien n'a tout simplement pas retrouvé les qualités de son équipe vues depuis plusieurs matchs maintenant.

"Quand une équipe du niveau de Lille est concentrée à 100 % sur son sujet, c'est difficile pour les autres. C'est la première mi-temps que je n'ai pas trouvée au niveau de ce qu'on fait habituellement. Sur la seconde, il y a ce coup franc qui vient alors qu'on s'était créé des occasions. Face à une équipe de ce niveau, on ne peut pas se permettre une telle naïveté défensive" explique-t-il. "Sur les six derniers matches, on a affronté des équipes du très haut du tableau, on a pris 11 points sur 18. Maintenant, on va reprendre notre championnat et c'est là qu'il faudra être performants. Les treize prochains matches seront treize tournants. Si on gagne à Nîmes mercredi ou si on perd (en match en retard de la 21e j.), ça ne sera pas fini. Chaque match, on sera là pour faire une performance et montrer nos qualités. Et si on ne veut pas de pression, il ne faut pas faire du sport de haut niveau. On sait qu'on va être à la course et on est prêts à lutter".