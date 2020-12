Lorient - Christophe Pélissier a de gros regrets

Mené 2-0 à la pause contre le cours du jeu, le FC Lorient a trouvé les ressources nécessaires pour recoller face à l'OGC Nice. Pourtant, Christophe Pélissier, l'entraîneur des Merlus, n'est pas satisfait du résultat de son équipe, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"Ce soir (mercredi), on méritait les trois points. On a produit du jeu, on a tiré au but beaucoup plus que Nice. On a dominé la totalité de la rencontre. C'est difficile de faire plus en déplacement. Bien sûr, il y a eu des manques et de la naïveté défensive. Mais notre adversaire n'est venu que deux fois dans notre surface et a marqué deux buts. Il y a donc forcément des regrets. Dans notre situation sportive, on aurait pu s'effondrer à la mi-temps. Les joueurs se sont remobilisés. J'avais dit au groupe qu'on était en mission pour la famille de Yohann, trois jours après le drame au Moustoir. On ne pouvait pas lâcher. Ce serait un match référence si on avait pris les trois points. Nous n'avons pas été récompensés mais nous sommes sur le bon chemin. Mes deux attaquants ont marqué. Il y a beaucoup de points positifs au plan psychologique. Et dans le jeu, on n'a pas vu un Lorient timoré. À la fin, on rate deux ou trois occasions" a-t-il déclaré.