Lorient - Christophe Pélissier accuse le coup après la défaite à Nîmes

Un "scénario extrêmement cruel", voilà les mots de Christophe Pélissier après la défaite à Nîmes 0-1, sur un pénalty de Renaud Ripart. L'entraîneur de Lorient accuse le coup après ce revers, et estime que la meilleure équipe ne l'a pas emporté. Avec ce résultat, les Merlus descendent à la 19ème position...

"C'est un scénario extrêmement cruel pour Lorient. Ce n'est pas la meilleure équipe qui l'a emporté. On avait les ballons. On devait l'emporter. Il y a beaucoup de frustration, une énorme déception. On pensait au moins prendre un point ce soir. C'est assez dur. Cela n'a pas tourné en notre faveur. La VAR n'est jamais trop de notre côté (sur le penalty sifflé en fin de match pour une main de Gravillon sur corner). Il y a la lettre et l'esprit et les arbitres en manquent cruellement, mais il faut avancer. Il reste douze matches avec trois équipes en un point (Nîmes remonte à la 17e place, un point devant Lorient, 19e). Il va falloir montrer davantage de détermination, mais on va se battre jusqu'au bout" a-t-il déclaré.