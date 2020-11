Lorient - Christophe Pélissier après la lourde défaite à Lille : 'On n'a pas existé'

Dépassé dans tous les compartiments du jeu, le FC Lorient a subi les foudres du LOSC hier soir, en clôture de la 11ème journée de Ligue 1. Battus 4-0, les Merlus ont eu beaucoup de mal à contenir les assauts des Dogues, et notamment ceux de Yusuf Yazici, auteur de deux buts et d'une passe décisive. Pour Christophe Pélissier, l'entraîneur, Lorient n'a tout simplement pas existé lors de cette rencontre.

"On n'a pas existé. On est tombés face à une équipe de Lille que l'on savait bien supérieure à nous. Ils nous ont énormément mis sous pression et on a commis trop d'erreurs techniques pour ressortir les ballons. On n'a jamais réussi à toucher nos milieux. A la mi-temps, on peut néanmoins réaliser un hold-up parfait en égalisant. Ensuite, en seconde période, mes joueurs ont trop vite abdiqué. Et heureusement que Paul (Nardi) a réussi quelques arrêts en première période. Il aurait fallu pouvoir sortir davantage. On n'a jamais réussi à se donner un temps d'avance pour pouvoir toucher nos attaquants. Ils nous ont imposé un énorme pressing. Cela a été très, très dur de sortir de ce pressing. Lille est très fort dans les transitions et il y a Yazici qui leur fait du bien entre les lignes" a-t-il lâché.