Lorient - Christophe Pélissier félicite l'état d'esprit de ses joueurs malgré la défaite

Après la nouvelle défaite de Lorient à Angers (2-0) ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Merlus Christophe Pelissier est fier de ses joueurs, et notamment de leur état d'esprit sur ce match.

"On fait un match intéressant, malheureusement on n'est pas récompensés. Je l'ai dit aux joueurs, il faut garder cette attitude. On a voulu aller de l'avant face à une équipe d'Angers qui a marqué tôt et qui s'est mise dans de bonnes dispositions. Nous, malgré le nombre important de frappes, de corners, de centres, on n'arrive pas à marquer. On aurait mérité autre chose aujourd'hui (...) On est dans une période difficile mais les garçons n'ont rien lâché. Il faut garder ces dispositions dans les matches à venir. Oui, le groupe est atteint. Mais quand on voit les attitudes, ça montre que ces garçons ne veulent rien lâcher", a confié l'entraîneur des Merlus.