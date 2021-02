Lorient - Christophe Pélissier profite du bon moment de son équipe

Après deux victoires face à Dijon et le PSG la semaine dernière, les deux sur un score de 3-2, le FC Lorient a enchainé avec un troisième bon résultat, cette fois face à Rennes (1-1). Encore une fois, les Merlus ont été menés au score mais ont égalisé dans les dernières minutes, cette fois par Boisgard (83ème). Après la rencontre, Christophe Pélissier s'est montré satisfait de ce nouveau point remporté.

"C'est un très bon point, un point mérité. On est allés le chercher dans nos temps faibles, où on cédait tout le temps et où là, on a plié mais pas rompu. Et les changements nous ont permis de donner un second souffle et d'aller chercher ce point. On a juste un petit regret à la fin où on a deux ou trois situations qui pouvaient nous permettre de l'emporter. On réalise une fin de match qui montre l'énergie physique et mentale de ce groupe. C'est un travail de longue haleine" explique Pélissier. "Cette force collective se montre enfin. On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Contre Paris j'avais changé sept joueurs, j'en ai changé six aujourd'hui, parce que je dis aux joueurs depuis le début que ce n'est pas une équipe qui va être performante, c'est un groupe. Mercredi à la mi-temps face à Dijon (menés 2-1) on avait pratiquement un pied en Ligue 2. Une semaine plus tard, on peut espérer. Mais c'est maintenant qu'il faut avoir beaucoup de concentration, d'humilité et de rigueur [...]. On a eu beaucoup de vents contraires, entre les résultats et le Covid. La pluie va revenir, mais, pour l'instant, on profite du beau temps."