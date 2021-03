Lorient - Christophe Pélissier ravi du nul à Montpellier

Christophe Pélissier s'est montré satisfait du point du nul récupéré de Montpellier, ce mercredi soir, dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. S'il estime que les Merlus auraient pu hériter des trois points, le coach lorientais ne fait pas la fine bouche.

"Je suis très heureux de ce point obtenu à Montpellier. On a montré un beau visage, on avait l’ambition de les mettre en difficultés, à la fois avec notre système et dans le jeu. On a joué ce match pour prendre le ballon, on a affiché nos qualités pour jouer. Le seul point de regret, s’il y a une équipe qui méritait trois points, c’était nous, mais face à un candidat à l’Europe, c’est un très bon résultat" a-t-il déclaré.