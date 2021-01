Lorient - L'énorme fierté de Christophe Pélissier après la victoire sur le PSG

Christophe Pélissier est un homme comblé. Malgré la 18ème place des Merlus, l'entraîneur de Lorient reste sur deux victoires dans le temps additionnel : face à Dijon mercredi (3-2) et contre le PSG (3-2, analyse et notes) ce dimanche après-midi. Après la victoire face à Paris, le technicien s'est montré comblé.

"Je ressens beaucoup de fierté. Dans la préparation de ce match, on n'avait pratiquement pas parlé de Paris. Je leur avais dit de montrer nos qualités. On a marqué trois buts dans le jeu, c'est important que les joueurs aient cru en notre discours. À la fin, j'ai dit aux garçons que malheureusement, ils ne pouvaient pas en profiter. Il y a un gros match qui nous attend mercredi (à Rennes)." explique-t-il. "Contre Dijon et ce soir, la moitié de l'équipe a été changée, ça a été une organisation différente. Le groupe a répondu sur le plan humain et footballistique, c'est très important. Il faut souligner le gros match de Lorient. C'est du 10/10. Je suis persuadé que ce groupe, s'il se met aux exigences de la Ligue 1, il aura son mot à dire. Le tournant du match, c'est le 3-1 qu'ils n'arrivent pas à marquer. On s'en sortira par le jeu dans la durée. C'est ce que je dis aux joueurs."