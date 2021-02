Lorient - Laporte après la défaite face au LOSC : "Lille est la meilleure équipe du championnat"

Malgré sa très belle série de 5 matches de rang sans défaite (3 victoires, 2 nul) avant le coup d'envoi et une confiance retrouvée, le FC Lorient n'a rien pu faire face au Lille OSC, s'inclinant lourdement (1-4, analyse et notes) à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Au sortir de cette large défaite concédée dimanche après-midi, Julien Laporte (27 ans), le défenseur central du club breton (18 matches joués en championnat cette saison), n'y est pas allé par quatre chemins. Selon lui, le LOSC est tout simplement "la meilleure équipe" de l'élite française.

"Le problème, c’est que ce deuxième but nous fait mal et le troisième nous fait très très mal parce qu’on l’encaisse lors de notre seul temps fort du match. C’est vrai qu’à 3-1 contre des équipes comme Lille, c’est compliqué. Il y a une part de déception forcément car on restait sur une belle série. Alors, prendre quatre buts, ce n’est pas agréable. Après, mon constat, c’est que Lille est la meilleure équipe du championnat. Ils sont très complets, c’est une belle équipe", a estimé le numéro 15 du FCL en zone mixte.