Lorient - Le groupe du FCL pour le déplacement à Dijon

Pour le déplacement sur la pelouse du Dijon FCO, programmé ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Gaston-Gérard) dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1, Christophe Pélissier, l'entraîneur du FC Lorient, a retenu un groupe de vingt joueurs. Houboulang Mendes et Trevoh Chalobah sont à l'infirmerie et donc indisponibles pour cette rencontre. Pierre-Yves Hamel ratera également ce match, pour cause de suspension. Ces absences s'ajoutent à celles de Vincent Le Goff, Josué Homawoo et Matthieu Saunier.

Ligue 1 - 9e Journée

LE GROUPE DU FC LORIENT

Nardi, Dreyer - Hergault, Delaplace, Morel, Fontaine, Gravillon, Laporte - Abergel, Monconduit, Boisgard, Lemoine, Diarra, Le Fée, Wadja, Laurienté - Bozok, Moffi, Wissa, Grbic.