Lorient - Le groupe du FCL pour le déplacement à Reims

Pour le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, samedi après-midi (17 heures, Stade Auguste-Delaune), dans le cadre la 7ème journée de Ligue 1, Christophe Pélissier, l'entraîneur du FC Lorient, a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs. Absents à Metz, Trevoh Chalobah (genou), Quentin Boisgard (clavicule), Armand Laurienté (adducteurs) et Terem Moffi (non qualifié) sont disponibles. Les deux derniers nommés sont appelés pour la première fois de la saison. Vincent Le Goff (adducteurs), Sylvain Marveaux (dos) et Matthieu Saunier (cheville) sont, quant à eux, absents.

Ligue 1 - 7e Journée

LE GROUPE DU FC LORIENT

Nardi, Dreyer - Mendes, Delaplace, Morel, Fontaine, Gravillon, Laporte - Abergel, Monconduit, Boisgard, Lemoine, Wadja, Diarra, Le Fée, Chalobah, Laurienté - Hamel, Moffi, Wissa, Grbic.