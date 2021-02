Lorient - Le groupe lorientais pour la réception du Paris FC

Christophe Pélissier, l'entraîneur du FC Lorient, a fait appel un groupe de vingt joueurs pour la réception du Paris FC, programmée mardi en fin d'après-midi (18h30, Stade du Moustoir), dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France. Tiago Ilori, prêté par le Sporting Portugal en fin de mercato d'hiver et qui devait faire ses grands débuts avec le FCL demain, s'est blessé ce matin à l'entraînement et une déchirure du mollet est redoutée. Le défenseur central portugais de 27 ans pourrait donc être indisponible plusieurs semaines. Andreaw Gravillon (ischios), Jérémy Morel (ménagé), Armand Laurienté (genou), Sylvain Marveaux (blessé) et Enzo Le Fée (suspendu) sont aussi indisponibles pour cette affiche. Comme Paul Nardi et Vincent Le Goff, qui se remettent du coronavirus.

Coupe de France - 32nd Finals

LE GROUPE DU FC LORIENT

Dreyer, Bartouche - Mendes, Hergault, Laporte, Mouyokolo, Etienne, Mendy - Abergel, Monconduit, Boisgard, Lemoine, Delaplace, Wadja, Diarra, Chalobah - Hamel, Wissa, Grbic, Moffi.