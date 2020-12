Lorient - Les joueurs ont fait une minute de silence pour le jardinier décédé

Moins de 24 heures après le tragique accident dans lequel un jardinier bénévole a perdu la vie après qu'une rampe de lumiothérapie lui soit tombée dessus sur la pelouse du Moustoir, le FC Lorient est encore sous le choc. Ce matin avant l'entraînement, les joueurs et les membres du staff des Merlus ont respecté une minute de silence en l'hommage de Yohann, 38 ans père de trois enfants.

"Le FCL tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues", a communiqué le club sur Twitter.

Joueurs, staff et salariés du FC Lorient ont effectué une minute de recueillement ce matin en hommage à Yohann décédé hier soir.



