Lorient - Loïc Féry : "La situation très préoccupante menace" le club

Questionné par Ouest France et Le Télégramme, le président de Lorient Loïc Féry a montré son inquiétude à propos de la situation financière du club breton. "Les cinq derniers exercices sont à l'équilibre et nous avions aussi un budget à l'équilibre pour la saison en cours, même après le mercato (...) Aujourd'hui la situation très préoccupante menace aussi le FC Lorient, avec une perte prévisionnelle de 25 M€, précise-t-il. Depuis le mois d'octobre 2020, le FC Lorient subit une baisse de 57 % de ses revenus (hors vente de joueurs) attendus sur la saison en cours", a confié le président des Merlus.

De plus, avec le groupe Mediapro qui s'est retiré des droits télé, et que le huis clos risque de durer dans les stades, Loïc Féry a approuvé l'idée d'une réduction des salaires de ses joueurs. "Il serait logique qu'ils évoluent, car ils représentent la plus grosse partie des charges d'un club comme le FC Lorient. Cette évolution est au moins indispensable dans les prochains mois, jusqu'à la fin de saison, afin que les clubs puissent survivre aux impasses de trésorerie qui se profilent à très court terme", a-t-il avoué.