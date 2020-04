Lorient - Loic Féry présente les signes du coronavirus

Confiné à Londres avec sa famille, Loïc Féry, le président de Lorient, a confié à Ouest-France qu'il présentait tous les risques du coronavirus. Toutefois, le dirigeant n'a pas encore pu effectuer le test pour lui confirmer, ou non, la maladie. "Depuis une semaine, je ressens de fortes brûlures en respirant et je suis facilement essoufflé. Je n’ai pas pu être testé car les hôpitaux saturent, à Londres comme dans beaucoup d’endroits, et sont réservés aux cas critiques, ce qui est tout à fait normal. Cela dit, les médecins avec qui j’ai pu échanger à Londres et en France n’ont pas de doutes sur le fait j’ai des symptômes clairs et assez marqués liés au coronavirus. C’est douloureux. Mais aussi fortement anxiogène, car le simple fait de parler ou de monter dix marches provoque un essoufflement", explique le dirigeant.

Toutefois, le Merlu ne veut pas paniquer... "Il faut rester calme, se reposer, et attendre en espérant que cela ne se dégrade pas plus. Evidemment, je mets toute mon énergie pour m’en sortir au plus vite en croisant les doigts. C’est une expérience éprouvante, mais mon état me permet de rester chez moi. Je ne veux pas me plaindre au regard de tous les malades en situation bien plus graves, ou de ceux qui ont malheureusement perdu la vie."