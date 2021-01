Lorient - Pélissier : "Le score est sévère, c'est mal payé"

Lorient a fini par craquer face à l'AS Monaco ! Alors qu'ils tenaient le match nul à la 67ème minute avec l'égalisation de Gravillon (2-2), les Merlus ont craqué quelques secondes plus tard sur un but de Volland et ont encaissé deux autres buts dans le dernier quart d'heure. Au final, cette défaite 2-5 est dure à encaisser pour Christophe Pélissier, l'entraîneur des Merlus.

"On a fait une première mi-temps de très haute volée. On a vraiment dominé et mis à mal cette équipe monégasque. Mais les faits de jeu nous sont largement défavorables. Cela fait beaucoup. Puis il y a eu notre expulsion logique, et contre une équipe de Monaco qu'on savait très forte... Là où j'en veux à mes joueurs, c'est qu'une fois l'égalisation (2-2), on prend un but dans la minute suivante qui fait très mal" explique Pélissier. "Même à 11 contre 10, on pouvait les prendre en contre. Ce but fait pencher la balance. Donc le score est sévère, c'est mal payé. Ce qui est dommageable, c'est de prendre trois buts sur des coups de pied arrêtés. Le second, on n'a pas le droit d'avoir si peu de concentration. On a laissé Golovin. Comment faire ? On a tout essayé ! Défense à 5, changements de joueurs. Défensivement, on doit faire bien mieux. Mais il faut s'appuyer sur notre première mi-temps en termes de jeu, d'état d'esprit."