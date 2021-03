Lorient - Pélissier après l'élimination concédée au Puy : "On ne les a pas pris de haut"

Hier après-midi, le FC Lorient est tombé sur la pelouse du Puy (1-0, résumé), lors des 16èmes de finale de la Coupe de France. En conférence de presse, Christophe Pélissier, l'entraîneur du club breton, a tenu à féliciter la formation de National 2 pour cet exploit.

"On ne peut pas dire que Lorient a perdu mais c'est Le Puy qui a gagné le match. Ce qui nous a manqué ? Être meilleurs qu'eux. On ne les a pas pris de haut, les joueurs alignés ont été concentrés, rigoureux. C'est le match de Coupe par excellence", a estimé le technicien du FCL, dans des propos rapportés par nos confrères de Ouest-France. "Je peux reprocher à mes joueurs de ne pas avoir été efficaces mais dans l'engagement et la préparation du match, je n'ai rien à redire. Le Puy a mis un plan de jeu efficace car ils ont été très bons en défense sur nos centres. Je leur dis bravo et j'insiste encore une fois pour dire qu'ils ont gagné le match et pas nous qui avons perdu", a ajouté le tacticien, et de conclure : "On est déçu car on est compétiteur".