Lorient - Pélissier après la victoire sur Dijon : "On reste en vie grâce à ce but"

À la dernière minute hier soir, le FC Lorient a arraché la victoire face au Dijon FCO (3-2), dans un match très animé. Les Merlus ont ainsi quitté la place de lanterne rouge au profit du Nîmes Olympique avec cette victoire et Christophe Pélissier n'a pas boudé son plaisir en conférence de presse.

"Il y a beaucoup de joie, le groupe a évacué toute sa frustration sur le 3e but. On reste en vie grâce à ce but. À la mi-temps, les joueurs étaient un peu abattus. Mais les garçons ont fait une seconde période avec beaucoup de caractère. Je suis très heureux pour mes joueurs. La tête a remplacé les jambes ce soir. Beaucoup ont pioché au fond d’eux-mêmes. Il y a beaucoup de vents contraires, mais on est un groupe. Ce championnat va se jouer à quatre-cinq équipes. Sur toutes les confrontations, on a pratiquement tout gagné. On pouvait recoller au peloton des équipes qui se battront, on est présent, on se battra jusqu’au bout. Cela donne un tonus supplémentaire. Ce match était très important. On va récupérer et on jouera Paris (dimanche, 15 h), on les affronte tôt, et ce sera fini pour nous (sourire). L’enchaînement des matches ? On va gérer au jour le jour…" a-t-il déclaré.