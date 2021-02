Lorient - Pélissier félicite ses joueurs après la victoire renversante face à l'ASSE

Mené au score dès le quart d'heure de jeu, le FC Lorient est parvenu à renverser la vapeur et l'AS Saint-Etienne, ce dimanche après-midi, pour obtenir un succès très précieux dans la course au maintien (2-1, analyse et notes). Suite à cette victoire glanée dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, Christophe Pélissier, l'entraîneur du FCL, a félicité ses troupes et notamment les entrants qui ont fait basculer la rencontre.

"On avait comme objectif de relancer la dynamique après deux défaites. Il fallait sortir de cette spirale négative. Les joueurs ont su prendre leurs responsabilités. Il faut vraiment les féliciter car c'était notre troisième match de la semaine. Physiquement, on était plus entamés que Saint-Étienne et on est allés chercher la victoire au forceps alors qu'on était menés à la mi-temps", a estimé le tacticien breton, et de poursuivre : "Les entrants ont été décisifs car le travail a été fait en première mi-temps. Quand on joue tous les trois jours, l'apport du banc est important. Les entrants ont apporté la fraîcheur, le dynamisme. C'était prévu. Il s'agit en plus des deux premiers buts d'Armand (Laurienté) en Ligue 1. C'est satisfaisant. On a cru jusqu'au bout en notre capacité à les mettre en difficulté".