Lorient - Pélissier pointe du doigt l'inexpérience de son équipe

Ce dimanche après-midi, le FC Lorient s'est logiquement incliné face à l'AS Saint-Etienne (2-0, résumé et notes), lors de la 2ème journée de Ligue 1. Pour Christophe Pélissier, l'entraîneur du club breton, cette première défaite de la saison peut en partie s'expliquer par la relative inexpérience de ses joueurs à ce niveau.

"Je suis déçu. Nous avons manqué de détermination, notamment dans les trente derniers mètres. Il faut vite apprendre. Il y a des situations où l'on doit être plus clinique défensivement ou offensivement. Il y a des moments où l'on a manqué de percussion. C'est également un problème technique. Saint-Étienne nous a punis, sur les transitions, à l'image du premier but où nous avons un corner en notre faveur à l'origine de l'action", a estimé le technicien du FCL. "Beaucoup de mes joueurs n'ont pas encore connu la Ligue 1 et il faudra vite apprendre. Nous souhaitions continuer à être ambitieux. C'était notre premier match à l'extérieur Nous souhaitions mettre en difficulté Saint-Étienne et nous aurions pu y parvenir avec un peu plus de justesse. Nous ne nous sommes pas encore décomplexés. Il faut que cela arrive vite", a conclu l'ancien entraîneur amiénois.