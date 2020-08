Lorient - Pélissier ravi par la prestation de son équipe

Pour son retour dans l'élite, le FC Lorient a pris le meilleur sur le RC Strasbourg Alsace (3-1, résumé), ce dimanche après-midi lors de la 1ère journée de Ligue 1. Un succès qui fait bien évidemment le bonheur de Christophe Pélissier. L'entraîneur du club breton a apprécié la prestation d'ensemble de ses hommes et espère que son équipe gardera sa philosophie pour la suite du championnat.

"Ça ne sera jamais simple, on a déjà cette certitude. Ce qu'on avait fait sur la première mi-temps était cohérent. Strasbourg nous a punis sur une situation de contre. Mais il ne fallait pas s'éparpiller, il fallait avoir foi en notre groupe et nos qualités. La Ligue 1, le club attendait ça depuis 3 ans, certains attendaient ça depuis qu'ils étaient tout petits. Maintenant qu'on y est, il faut mordre dedans à pleines dents, ne pas avoir de regrets. Chaque week-end, on aura un adversaire très difficile. Ce que je veux, c'est qu'on reste nous-mêmes, avec le football qui nous a permis d'être champions l'année dernière, un football qui va vers l'avant, avec l'enthousiasme, l'ambition. Ce soir, on a été récompensés de ça. C'est à nous d'entretenir cette dynamique", a lancé le technicien du FCL.