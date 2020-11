Lorient - Pelissier regrette le manque d'efficacité de son équipe

Suite au match nul sur un score nul et vierge à Dijon ce dimanche après-midi (0-0), l'entraîneur de Lorient Christophe Pelissier a regretté le manque d'efficacité offensive de son équipe dans cette rencontre en conférence de presse.

"Quand on a les situations que nous avons eues et qu'on manque un penalty, je peux dire que nous avons perdu deux points. Nous allons nous contenter de ce résultat nul. Nous avons obtenu un point, après la victoire à Reims (3-1). Prendre quatre points en deux déplacements, c'est une bonne chose, comme celle de n'avoir pas encaissé de but pour la première fois de la saison. Nous voulions imposer notre jeu, mais, si j'ai constaté un certain équilibre défensif, il y a eu un manque de justesse technique, de qualité dans les centres, dans les passes... Contre Marseille (0-1), nous méritions de prendre un point, contre Dijon, nous pouvions en prendre trois : il ne faudrait pas faire ce constat tous les week-ends. ", a confié l'entraîneur des Merlus.