Lorient - Pélissier satisfait de voir son équipe "entretenir la dynamique"

Le FC Lorient a disposé de la formation de Ligue 2 du Paris FC (2-1, résumé), ce mardi en fin d'après-midi, lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. En conférence de presse, Christophe Pélissier, l'entraîneur du FCL, s'est dit très satisfait de voir son équipe enchaîner les résultats positifs.

"C'était important d'entretenir la dynamique. C'est la quatrième victoire consécutive à la maison. Elle est méritée. On a été mené contre le cours du jeu, même si on s'est trop précipité en première période. Et il a fallu monter notre niveau d'exigence en seconde. Les jeunes qui sont rentrés ont fait un match sérieux, ils sont montés en puissance, au fil du match. Il y avait neuf changements par rapport au dernier match. Cela fait beaucoup de matches où l'on parvient à renverser le score grâce aux entrants. Le groupe a compris que c'est notre force collective qui nous permettra de nous sauver en Ligue 1. Ce groupe a des qualités footballistiques et humaines. Cela nous fait un match de plus dans le calendrier, mais cela permet aussi aux jeunes de prendre de l'expérience", a indiqué le technicien breton.