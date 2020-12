Lorient - Pélissier savoure : "C'est une soirée parfaite"

Ce dimanche après-midi, lors de la 14ème journée de Ligue 1, le FC Lorient a renoué avec le bon goût de la victoire en étrillant le Nîmes Olympique (3-0, analyse). Un large succès qui permet au club breton de sortir de la zone rouge. Logiquement, au coup de sifflet de la partie, la satisfaction était de mise chez Christophe Pélissier, l'entraîneur du FCL.

"C'était un match extrêmement difficile à préparer et à jouer. On a la chance d'ouvrir le score très tôt, ce qui nous libère d'un poids, déjà de marquer après six matches (Ndlr, de suite sans but). Tous les éléments offensifs ont été présents sur les trois buts, cela amène de la confiance aux attaquants, c'est très important. Et Paul (Nardi) fait l'arrêt qu'il faut à 2-0", a indiqué le technicien breton. "C'est une réussite à la fois offensive et défensive. C'est une soirée parfaite. C'est un soulagement parce que c'était pesant de ne pas marquer, de ne pas être récompensé. Il faut savourer et bien récupérer. Cette victoire nous permet d'être dans le coup, avec 4-5 équipes. On a un mini-championnat (Ndlr, pour le maintien) où l'on doit être performant. Il faut gagner ce championnat-là", a conclu Christophe Pélissier.