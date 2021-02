Lorient - Pélissier se réjouit du retour d'un Lorient "qui gagne"

Grâce à un éclair de Laurent Abergel peu après le retour des vestiaires (53ème), le FC Lorient a remporté sa troisième victoire de rang à la maison en disposant du Stade de Reims (1-0, analyse), ce samedi après-midi. Au sortir de ce court mais précieux succès glané dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1, la satisfaction était évidemment de mise chez Christophe Pélissier, l'entraîneur du club breton.

"Cette série est très importante, elle nous permet de recoller aux équipes qui jouent le maintien. C'est une victoire à contre-courant de ce qu'on faisait d'habitude. Cela nous fait vraiment plaisir, car il s'agissait de notre 4ème match en 11 jours, les joueurs étaient vraiment entamés physiquement. On a fait une bien meilleure deuxième mi-temps que la première. On a su se ressouder pour défendre ce but", a savouré le technicien du FCL, et d'ajouter : "On savait qu'il fallait laisser le ballon à Reims, une équipe qui défend très bien et qui est forte dans les transitions. Le fait de marquer nous a permis d'utiliser ce projet de jeu sur la deuxième mi-temps. Les garçons ont été costauds et sont allés chercher au bout d'eux-mêmes pour prendre cette victoire. Je les félicite. Aujourd'hui, Lorient est une équipe qui gagne".