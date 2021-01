Lorient - Pélissier soupire, "on a l'impression de revivre les mêmes matches"

Malgré une prestation d'ensemble plutôt intéressante, le FC Lorient a encore chuté en championnat. Hier soir, à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1, le club breton s'est incliné sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-1, résumé et notes). Un revers qui laisse des regrets à Christophe Pélissier, l'entraîneur des Merlus.

"On a l’impression de revivre les mêmes matches depuis quelques temps", a-t-il soupiré en conférence de presse. "On fait jeu égal avec Bordeaux, si ce n’est plus, malheureusement l’efficacité et la réussite nous fuient. On touche le poteau et sur les deux buts encaissés, on dévie les deux ballons. Souvent, quand on est mal classés, rien ne tourne en notre faveur. On a maîtrisé le ballon, on a mis notre adversaire en difficulté, mais dans le football on ne retient que l’équipe qui gagne. Mais nos joueurs n’ont rien lâché et ont tenté jusqu’au bout d’aller arracher l’égalisation", a conclu le technicien du FCL.