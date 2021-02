Lorient - Pélissier veut retenir le positif malgré l'égalisation en fin de match

Le FC Lorient n'était pas loin d'un nouvel exploit, quelques semaines seulement après avoir battu le PSG. En effet, les Merlus ont longtemps mené au score face à l'AS Monaco mais ont été rejoints en fin de match (2-2), sur un doublé de Wissam Ben Yedder. Après la rencontre, Christophe Pélissier était forcément déçu mais il a voulu voir, surtout, le positif dans cette belle série : 5 matchs consécutifs sans défaite en L1.

"Se faire égaliser à la fin, comme ça sur le gong peut engendrer de la frustration mais pas de la déception. J'ai dit aux joueurs que c'était arrivé pour nous contre Dijon par exemple. Il faut donc prendre le positif : notre solidarité exemplaire, nos deux buts, et ce point pris. Ce pour quoi on aurait signé avant le match. Je suis satisfait de ce que montre le groupe depuis cinq matches, avec 11 points sur 15. C'est très bien dans l'optique du maintien. J'avais dit que Monaco était un rouleau compresseur. C'est le cas. Mais cette équipe a eu très peu d'occasions. Par rapport à l'aller, je n'ai pas senti de changements du côté de Monaco. C'est Lorient qui a changé. L'équipe a trouvé un équilibre. L'équipe est plus performante dans son ensemble et permet aux individualités de mieux ressortir" a-t-il déclaré.