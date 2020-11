Lorient - Pierre-Yves Hamel explique son choix de rester au FCL

Courtisé par plusieurs formations lors du dernier mercato estival, Pierre-Yves Hamel (26 ans) a finalement fait le choix de la stabilité. L'attaquant a pris la décision de rester au FC Lorient, où il est encore engagé jusqu'au 30 juin 2023. Dans une interview accordée à l'Agence France Presse (AFP), le numéro 29 du club breton (3 buts et 2 passes décisives en 8 matches de Ligue 1 cette saison) est revenu sur cette décision, concédant qu'il avait effectivement envisagé de partir l'été dernier.

"Forcément, quand on a aidé le club pendant plusieurs années à monter et à se construire pour retourner en Ligue 1, on se pose toujours des questions. On se demande si le club a encore besoin de nous. Oui, il y a des clubs qui sont venus mais je suis resté à Lorient et je pense que c'est un choix cohérent", a-t-il indiqué, pas effrayé par la concurrence de Terem Moffi et Adrian Grbic, arrivés dans le Morbihan lors du mercato estival. "Je connais ça à Lorient depuis plusieurs années. Tous les ans, il y a des attaquants qui arrivent, donc je commence à avoir l'habitude (...). La concurrence n'est pas quelque chose qui me fait forcément peur", a-t-il conclu.