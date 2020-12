Lorient - Trois retours pour la réception du Nîmes Olympique

Dix-neuvième du classement (8 points), le FC Lorient recevra le Nîmes Olympique, seizième (11 points), dimanche après-midi (15 heures, Stade du Moustoir) lors de la 14ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche importante dans la course au maintien face aux Crocos, le club breton va enregistrer trois retours bienvenus : ceux de Jérémy Morel, Thomas Monconduit, et Stéphane Diarra.

Jonathan Delaplace (ischio-jambiers) et Fabien Lemoine, touché à l'entraînement jeudi, sont quant à eux incertains. Les deux hommes feront un ultime test ce samedi. Matthieu Saunier, en phase de reprise après son pépin à la cheville, et Houboulang Mendes, opéré d'un genou cette semaine et absent pour un mois et demi, sont indisponibles.