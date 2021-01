Lorient - Un 12ème cas de Covid-19 menace la rencontre face à Dijon

La situation devient de plus en plus compliqué du côté de Lorient. Le club breton vient d'enregistrer un douzième cas de contamination au Covid-19 dans son effectif professionnel. Cette nouvelle menace plus que jamais la rencontre face à Dijon ce dimanche à 15 heures.

Depuis le mois de septembre, le protocole médical mis en place par la LFP oblige le report d'une rencontre si l'une des deux équipes n'est pas en capacité de présenter au moins 20 joueurs testés négatifs sur une liste initiale de 30. Ce nouveau cas pourrait donc contraindre la Ligue de reporter le match face au DFCO.