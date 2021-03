Lorient - Un groupe lorientais amoindri pour le déplacement au Puy

Pour son déplacement sur la pelouse du Puy (National 2), ce samedi après-midi (16h30, Stade Charles Massot) dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France, Christophe Pélissier, l'entraîneur du FC Lorient, a convoqué un groupe de vingt joueurs. Matthieu Saunier, Tiago Ilori, Thomas Fontaine, Jérémy Morel, Jonathan Delaplace, Thomas Monconduit, Armand Laurienté et Stéphane Diarra sont blessés et indisponibles. Matthieu Dreyer, Andreaw Gravillon et Trevoh Chalobah sont, eux, ménagés.

Coupe de France - 16èmes de finales

LE GROUPE DU FC LORIENT

Nardi, Bartouche - Mendes, Le Goff, Etienne, Laporte, Mouyokolo, Mendy - Abergel, Boisgard, Lemoine, Wadja, Marveaux, Doumbouya, Le Fée - Hamel, Moffi, Ouattara, Wissa, Grbic.