Lorient - Un groupe lorientais décimé pour la réception de l'AS Saint-Etienne

L'entraîneur du FC Lorient, Christophe Pélissier, a retenu un groupe de vingt joueurs pour la réception de l'AS Saint-Etienne, prévue ce dimanche après-midi (15 heures, Stade du Moustoir), pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Matthieu Saunier, Thomas Fontaine et Tiago Ilori sont indisponibles. Comme Jérémy Morel, qui va être éloigné des terrains durant au moins un mois, en raison d'une déchirure au psoas. Jonathan Delaplace (quadriceps), Loris Mouyokolo (entorse de la cheville) et Stéphane Diarra (genou) sont aussi forfaits pour cette affiche capitale dans la course au maintien. Trevoh Chalobah fait, quant à lui, son retour de suspension.

Ligue 1 - 27e Journée

LE GROUPE DU FC LORIENT

Dreyer, Nardi - Mendes, Le Goff, Hergault, Laporte, Gravillon - Abergel, Monconduit, Boisgard, Lemoine, Wadja, Le Fée, Chalobah, Marveaux, Laurienté - Hamel, Moffi, Wissa, Grbic.