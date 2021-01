Lorient - Une attaque décimée par le coronavirus

Dix-neuvième et avant-dernier de Ligue 1 (12 points), le FC Lorient se déplacera sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, ce samedi soir (21 heures, Stade Matmut-Atlantique). Une affiche de la 19ème journée de championnat que le club breton abordera particulièrement amoindri, notamment sur le plan offensif. En effet, les attaquants Yoane Wissa (5 buts), Pierre-Yves Hamel (4 buts) et Adrian Grbic (3 buts) ont été testés positifs au coronavirus et vont devoir passer une semaine en isolement chez eux. Julien Laporte, le défenseur central du FCL, manquera également à l'appel face aux Marine-et-Blanc, aussi pour cause de covid-19.