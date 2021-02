LOSC - "Les joueurs ont oublié de bien terminer le match", regrette Létang

Hier soir, malgré l'ouverture du score signée Timothy Weah, le Lille OSC a été renversé en fin de match par l'Ajax Amsterdam (1-2, résumé et notes), lors des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Un revers qui, évidemment, laisse de gros regrets à Olivier Létang, le président du club nordiste.

"La deuxième mi-temps était un peu meilleure, on a eu la chance de marquer. Et ensuite cette décision qu'on peut qualifier de litigieuse sur le penalty. Après, on a perdu le fil. C'est dommage. Les joueurs se sont un peu énervés, ils ont oublié de bien terminer le match", a-t-il confié au micro de RMC Sport.