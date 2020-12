LOSC - "Plusieurs joueurs sont en état de fatigue" annonce Christophe Galtier

Le LOSC se déplace à Glasgow ce jeudi à 21 heures dans le cadre de la 6ème journée de Ligue Europa. Les Dogues affrontent le Celtic qui est d'ores et déjà éliminé de la compétition, mais les hommes de Christophe Galtier doivent s'imposer pour être sûr de terminer premiers du groupe H. Présent en conférence de presse, l'entraineur lillois est revenu sur l'état physique inquiétant de ses joueurs.

"On a perdu Luiz Araujo contre Prague, Jérémy Pied pour une lésion musculaire. Zeki Çelik et Renato Sanchez se sont blessés en sélections. Plusieurs joueurs sont en état de fatigue. Renato Sanches sera dans le groupe pour affronter le Celtic. Il ne débutera pas. On verra pour la suite" a déclaré le coach de Lille.