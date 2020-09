LOSC - André ne voit personne capable de briser l'hégémonie du PSG

Avec une victoire et deux défaites en trois sorties, le Paris Saint-Germain pointe à une très inhabituelle quinzième place au classement (3 points). Mais le club de la Capitale demeure bien évidemment le principal favori à sa succession. Pour Benjamin André (30 ans), le milieu de terrain de Lille, cela ne fait aucun doute. "Il faut être réaliste, Paris est largement au-dessus malgré son début de saison. Une fois que tout le monde va revenit et qu'ils seront lancés...", a-t-il lancé en conférence de presse ce midi.

Comme souvent ces dernières saisons en Ligue 1, la bataille devrait faire rage pour les accessits. À en croire la sentinelle nordiste, ladite bataille devrait être encore plus acharnée que lors des précédents exercices : "Derrière, les portes sont ouvertes, ça va batailler dur. Il y a plus d’équipes qui sont préparées et qui vont batailler. La profondeur de banc va beaucoup jouer avec les cinq changements. Il y aura beaucoup d’équipes présentes dans le haut de tableau qui ne vont pas lâcher", a-t-il ajouté.