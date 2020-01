LOSC - André tape du poing sur la table

Depuis quelques semaines, les Dogues sont dans le dur. Avec un seul petit succès sur les cinq derniers matches (toutes compétitions confondues), le club nordiste, désormais septième du classement de la Ligue 1 (31 points), seule compétition où il est encore en lice, est rentré dans le rang. À la veille d'un déplacement périlleux à Strasbourg, Benjamin André, le milieu de terrain défensif du LOSC (29 ans, 1 but et 1 passe décisive en 20 matches de Ligue 1), a tapé du poing sur la table, appelant ses coéquipiers à réagir, au plus vite.

"On ne peut pas être content de ce qu'on produit en ce moment. On a eu la déception de la Coupe de la Ligue, mais on avait été jusqu'au bout. La Coupe de France, ça fait tache. Il y a de la déception, de la colère", a indiqué le numéro 21 du LOSC en conférence de presse. "C'est une période difficile. On est peut-être moins bien physiquement, moins frais mentalement. Cette période doit durer le moins de temps possible. On doit vite se lancer dans une autre dynamique pour avoir une fin de saison intéressante", a-t-il conclu.